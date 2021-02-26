شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر مسلسل موسى للنجم محمد رمضان قبل عرضه في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "موسى"، بطولة النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، وعلق قائلاً: "رمضان 2021 إن شاء الله".



المنتج تامر مرسى عبر فيس بوك

يأتي ذلك عقب مشاركة الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور من وراء كواليس تصوير مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجي وإخراج محمد سلامة. ونشر رمضان، الصور التي توسط فيها الأطفال والأهالى في كواليس مسلسله الجديد، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مضيفاً جملته الشهيرة "ثقة في الله نجاح".



بوستر مسلسل موسى

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان تصوير مشاهد العمل بشكل يومى وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، وعلى مدار الأسابيع الماضية كشف أبطال العمل عن العديد من الصور داخل الكواليس، التى كشفت عن طبيعة الشخصيات التى يقدمونها، وكان آخرها صورة جمعت رياض الخولى ومفيد عاشور ومحمد ريحان وحسن القناوى قبل تصوير أحد المشاهد.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين فى البطولة.