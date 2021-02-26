شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: كنزى مراتى أول واحدة أعاكسها ودايما بنكمل بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان آسر ياسين خلال الجزء الثانى من استضافته فى برنامج السيرة التى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: تزوجت وأنا في عمر 31 عامًا، ولم أستعجل قرار الزواج يومًا، وكنت أرى الزواج من خلال علاقة أبى وأمى وتزوج أخى إسلام قبلى بعامين تقريبًا، وأتذكر أننى قابلت زوجتى كنزى قبل زواجنا بعامين تقريبا وكان هناك إنجذاب بيننا متبادل، وتعتبر هذه المرة الأولى التى أعاكس فيها فتاة.

وأضاف الفنان آسر ياسين: قمت أنا بالمبادرة للتعرف على كنزى حيث أرسلت لها رسالة أطلب منها تناول الفطور سويا ووافقت فذهبت إلى المكان المتفق عليه من الساعة السادسة صباحا فأنا بطبيعتى أستيقظ مبكرًا وأنتظرتها حتى التاسعة ولم تأت ووجدتها تتصل بى الساعة الثانية عشرة فقلت لها أننى تناولت وجبه الفطور فطلبت أن نشرب القهوة سويًا فرفضت وتحججت باجتماعات وبعدنا لمدة عامين، ثم زارتنى عندما أصيبت فى قدمى وكانت مكسورة.



وتابع ياسين: ذهبنا لنشاهد مسرحية سويا وكانت معنا صديقتها الألمانية وتكلموا سويًا بالألماني وقالت لها لماذا لم تكونوا سويا؟ فقالت: لا أعرف ولكن لماذا لا، ومن يومها بدأت العلاقة تتوطد وسافرنا لأمستردام وعدنا من هناك مرتبطين ثم تزوجنا بعدها، وأنا وهى نكمل بعضنا البعض فأنا مثل بالونة الهيليوم أطير بعيدًا وهى أكثر اتصال بالواقع، وأضاف عندما كنا على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة أكثر شخص شعر بالسعادة طاهر ابنى وكان ذلك بالنسب لى مهم أن يفهموا طبيعة عملنا وكانت صورة إيجابية تدعو أن تكون فخورًا بأولادك وزوجتك.





فى جانب أخر يشارك الفنان آسر ياسين فى فيلم "السرب"، والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، أنتاج شركة سينرجي ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من، أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبد المغني .

جدير بالذكر أن الفنان أسر يس شارك فى رمضان الماضى بمسلسل بمية وش مع النجمه نيللى كريم، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.