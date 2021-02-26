شكرا لقرائتكم خبر عن منتج" آل هارون" ينفي رسميا انضمام الفنانة شيما الحاج إلى أسرة الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المنتج حسني محمود، صاحب شركة مومنت برودكشن، انضمام الفنانة شيما الحاج إلى أسرة فيلم آل هارون، الذي تنتجه الشركة في الوقت الراهن، مؤكدا أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن، عارية تماما من الصحة.

وأوضح محمود، أنه بالنسبة للتعاقد مع أي فنان أو فنانة للانضمام لأسرة فيلم آل هارون "فده بيمر بمراحل كتير، ياعنى فيه ترشيحات كثيرة ببتبقي أمام فريق عمل الفيلم، وبيتم استبعاد أسماء ووضع أسماء أخرى في قايمة الانتظار، تحسبا لأي أسباب، وده بيتم سواء قبل بدء تصوير أي مشاهد من الفيلم أو حتى خلاله.. ولما بيستقر فريق عمل الفيلم على اسم فنان أو فنانة بيتم الإعلان "عنه فورا وبشكل رسمي.

وأضاف منتج فيلم" آل هارون"، أن الشركة ليس لديها أي خطط تعاون مع الفنانة شيما الحاج في المستقبل حتى الآن، بينما انضمام الفنانة منى فارق إلى الفيلم لا يزال قيد الدراسة، وستعلن الشركة أي قرارات جديدة في هذا الموضوع على الفور بشكل رسمي.

وأوضح محمود، أن اختيار الفنانين للمشاركة في الفيلم بيجري حسب رؤية فريق العمل بالكامل، بناء على قصة الفيلم وحاجة العمل الفني والدور نفسه، وليس أي شيء أخر أو جمع أسماء بعينها معا، رغم أنه قد يتصادف حدوث هذا في أي عمل فني وليس آل هارون فقط، ما يهم فريق عمل الفيلم هو تقديم وإخراج مناج فني يليق بالأسماء الكبيرة المتواجدة في العمل، ونعتقد أننا سننال اهتمام الجمهور حين يعرض الفيلم في دور العرض الفني.

وفي وقت سابق، احتفلت أسرة فيلم «آل هارون»، بتصوير المشاهد الأولى من أحداث الفيلم، وسط حضور المنتج حسني محمود، الذي حرص على التواجد في لوكيشن التصوير من أول اليوم برفقة أبطال الفيلم.

وجمعت مشاهد اليوم الأول من تصوير «آل هارون» كل من الفنانين، منذر رياحنة، وعبير صبري، ومحمد عز، وأحمد عبد الله، ومحمود وحمدي هيكل، واستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز وهاجر الشارنوبي ومني فاروق وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، للمنتج حسني محمود، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.