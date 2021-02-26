شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة:محمد منير مجنون فن متواضع ومش بوشين وسعدت بمشاركته فى"أنت أقوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة كارول سماحة إنها سعيدة بتقديم أوبريت "أنت أقوى"، والتى طرحته مؤخرا مع مجموعة من المطربين منهم الكينج محمد منير، حيث وصفته بالمجنون في فنه واختيارات أغانيه، وهوشخصية متواضعة ليست بوشين، بالإضافة إلى الديفا سميرة سعيد وتامر حسنى ووائل جسار وصابر الرباعى والكاتب مدحت العدل، وكانت بالنسبة لى تجربة مميزة لأنه من الصعب تجميع عدد من المطربين العرب في أوبريت واحد.

وعن عدم تكرار تجربتها في تقديم دويتو بعد أغنية "يارب" مع النجم اللبناني مروان خورى، قالت كارول سماحة خلال ندوتها فى ”الخليج 365”، إنها إذا وجدت أغنية تلقى نفس النجاح ستقدمها على الفور خاصة أن طبقات صوتها لم تتماشى مع أصوات كثيرة.

وكرم ”الخليج 365” النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مشوارها الفني المميز، وإتقانها في اختيار أغنياتها، من حيث الكلمات والألحان، وأفكارتصويركليباتها المتنوعة والمميزة وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان في استقبالها الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وأجرت النجمة اللبنانية كارول سماحة لقاء في "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وكشفت من خلاله كواليس أغنياتها وكليباتها التي قدمتها خلال مشوارها الفني المميز، وكيفية اختيار أغنياتها من حيث الكلمات والألحان المميزة، كما كشفت عن أعمالها الجديدة التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة على الساحة الغنائية.



قسم الفن يحتفى بكارول سماحة فى حضور خالد صلاح



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (1)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (2)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح