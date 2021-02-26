نجوم الفن ينعون مشاري البلام: "عشت مثل الطيف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت الفنان الكويتي مشاري البلام الذي وافته المنية مساء الخميس، بعد أيام من دخوله الرعاية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في العالم العربي على نعي الفنان الراحل عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسابق النجوم في التعبير عن حزنهم الشديد لفراق فنان يمتلك موهبة استثنائية وأخلاق رفيعة.

وفي مقدمة النجوم الذين تأثروا برحيل مشاري البلام، الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي نشر صورة الفنان الراحل عبر حسابه على موقع "تويتر" وأرفقها بتعليق قائلا: "الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ومحبيه".

فيما كتبت اللبنانية ناسي عجرم: "مؤلم خبر رحيل الممثل مشاري البلام، أحر التعازي لعائلته ومحبيه".

كما نعى المطرب الكويتي نبيل شعيل مواطنه في تغريدة عبر "تويتر" قال خلالها: "لله ما أعطى ولله ما أخذ ولكل أجل كتاب وإنا لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال".









وتفاعلت النجمة الإماراتية أحلام ونشرت صورة الفنان الراحل عبر حسابها على تطبيق "أنستقرام"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له وايد عورني قلبي عليه رحمة الله عليه، مشاري البلام في ذمة الله".

وعبرت الممثلة و الناقدة مي العيدان عن حزنها بعد سماع خبر وفاة مشاري البلام وغردت قائلة: "عمرك ما أذيت أحد، عشت حياتك تنشر الابتسامة والسعادة بين أهلك وأصدقاءك، عشت مثل الطيف، وأوجعت بفراقك، اللهم بدل سيئاته حسنات واسقه من جنات فردوسك الأعلى،، فراقك صعب يا أبوصالح".



مشاري البلام حصل على شهادة الدبلوم في الإدارة الصناعية من كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وبدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية "فري كويت"، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل "دارت الأيام"، الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق للأعمال الدرامية الكبيرة والناجحة.

وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدواراً أكبر، وأدى العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل "دروب الشك"، والأصم الأبكم في مسلسل "جرح الزمن".



