شكرا لقرائتكم قضى بكورونا.. هكذا نعى الآلاف الفنان الكويتي الراحل البلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعى الآلاف الفنان الكويتي مشاري البلام، الذي توفي، الخميس، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، مشيدين بمناقبه، ومستذكرين مواقفه معهم.

وأدخل البلام يوم السبت الماضي إلى العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث كشف عن إصابته بالفيروس خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وكان الفنان الكويتي البلام نقل قبل أيام إلى العناية المركزة بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد وانخفاض نسبة الأكسجين في جسمه.

البلام

وأعلن البلام عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على انستغرام، وعلق: "لا تنسوني من دعاكم.. الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال.. قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات".

وكان قبلها قد اخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ودعا خلال لقاء تلفزيوني بأخذ اللقاح في حين وثق "رحمه الله" بفيديو أثناء تلقيه اللقاح.

ولكنه أصيب بالفيروس وأدخل على إثر ذلك المستشفى، وتدهورت حالته إلى أن وافته المنية مساء أمس الخميس.

ونعاه الفنانيين الكويتين والخليجيين ومنهم الفنانة حياة الفهد قائلةً: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ننعي المغفور له الفنان ذو الأخلاق الحميدة مشاري البلام، ونتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وأبنائه سائلين المولى عز وجل أن يرحم فقيدهم وفقيدنا ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

كذلك نعت الفنانة غدير السبتي زميلها بالقول: "الله يرحمك برحمته" وايضا قالت الفنانة إلهام الفضالة البلام عبر انستغرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله وادخله فسيح جناتك يا كريم".

وكتبت الإعلامية مي العيدان: " لا حول ولا قوة إلا بالله.. انا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة أخونا مشاري البلام.. الله يرحمك يا طيب يا راقي يا محترم ياللي ماحد شاف منك إلا الخير.. الله يرحمك، وينزله منزل حسن ويحشره مع الأبرار والصديقين والأنبياء والصالحين، الله يصبر ويمسح على قلب أمك وأبوك وأهلك وزوجتك وأولادك.. الله يصبرهم، ادعو له بالرحمة فالدعاء رزق الميت".

كما نعاه الاخوان عبدالله ومحمود بو شهري والذي جمعه بهما عدد من الاعمال، وكذلك الفنانة شيماء علي .

وايضا نعاه الفنان طارق العلي وايضا الفنان عبدالإله السناني.

ونقلت المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الكويتيه أنوار مراد تعازي ومواساة وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن بداح المطيري إلى أسرة الفقيد والأسرة الفنية، داعياً المولى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت مراد إن الراحل قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية التي لاقت صدى ورواجاً لدى جمهور المتابعين في الكويت وخارجها، ويعد أحد النجوم الذين قدموا اسهامات بارزة للأعمال الفنية الكويتية.

والراحل البلام مواليد 12 ديسمبر 1972، وقد أدى العديد من الأدوار المركبة في الدراما الكويتية.

