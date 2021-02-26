فن ومشاهير

رانيا يوسف تستعيد ذكريات قفزها بالمظلات: تجربة مجنونة وجديدة عليا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يوثق لحظة مشاركتها في برنامج "التجربة"، تقديم شادي ألفونس وخالد منصور قبل سنوات.

وظهرت "رانيا"، في الفيديو، وهي تقفز بالمظلات رفقة شادي ألفونس، ووثقت رانيا اللحظة منذ بدء القفز وحتى عودتها للأرض".

وعلقت "رانيا"، على الفيديو قائلة: "تجربة مجنونة وجديدة عليا بس كانت مختلفة، انتوا كمان قولولي إيه أكثر تجربة قررتوا تعملوها من غير خوف".

من ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف في الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، قصة وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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