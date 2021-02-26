شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى ومحمود حجازى في صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "ولاد ناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمود حجازي جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا من كواليس تصوير مسلسل "ولاد ناس"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وظهر في اللقطات التي نشرها محمود حجازي، الفنان ماجد الكدواني وإيهاب فهمي مع فريق عمل المسلسل الذي تم البدء في تصويره مؤخرا، من تأليف وإخراج هانى كمال.



محمود حجازي عبر انستجرام

وينتمى مسلسل "ولاد ناس" للبطولة الجماعية، ومقرر عرضه فى رمضان 2021، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق.

وتعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل مع الفنانين إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.



لقطة من كواليس مسلسل ولاد ناس



محمود حجازي مع ماجد الكدواني