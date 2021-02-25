الفيلم السعودي" آخر زيارة "يواصل عروضه في خمسة دول وثلاث قارات‎

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ايلاف من الرياض: يواصل فيلم آخر زيارة للمخرج عبدالمحسن الضبعان رحلته في المهرجانات والفعاليات السينمائية حول العالم مابين عروض فعلية وافتراضية بسبب تأثر الصالات من جائحة كورونا.

حيث سيبدأ عروضه الإفتراضية في الولايات المتحدة يوم الجمعه الموافق ٢٦ فبراير كأول عرض في شمال أمريكا عن طريق جمعية البستان المهتمة بالثقافة العربية وسيكون العرض متاح أونلاين لمدة ٢٤ ساعة فقط.

ثم يواصل الفيلم رحلته في المهرجانات العربية الأوروبية بدءاً من دولة النرويج في مدينة أوسلو بمهرجان "أيام السينما العربية" الحادي عشر والذي يقام في الفترة ١١ - ١٧ مارس، ثم مهرجان "أفلام" بنسخته السابعة في مدينة مرسيليا الفرنسية والذي يقام ما بين ٢٦ مارس المقبل و ٤ ابريل.

وأخيراً يعرض الفيلم في مهرجان الفيلم العربي في برلين في الإسبوع الأخير لشهر أبريل، يذكر أن برلين هي المدينة الألمانية الخامسة التي تعرض فيلم آخر زيارة بعد مدن مانهايم وهايدلبرج وشتوتغارت وتوبينغن.

وكما سيعرض الفيلم في مدينة أبوظبي مابين ١٠ و ١٤ مارس.

الفيلم الذي حاز عرضه الدولي الأول بمهرجان كارلوفي فاري الدولي في الصيف الماضي على أصداء نقدية عالية، كأول فيلم عربي يشارك بمسابقة شرق الغرب، سبق وفاز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان مراكش الدولي وجائزة التنوية الخاص من مهرجان عمّان الدولي.

وسبق أن تم عرض الفيلم في الصالات السعودية التجارية بشهر نوفمبر الفائت.

فيلم آخر زيارة - والذي حظي على دعم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بعد فوز نص الفيلم بمسابقة أيام الفيلم السعودي سنة ٢٠١٧- يعد التجربة الأخراجية الطويلة الأولى للمخرج عبدالمحسن الضبعان ومن كتابة الكاتب فهد الأسطاء والضبعان، وانتاج محمد الحمود وقاد الفريق الفني مدير التصوير التونسي أمين مسعدي.

الفيلم بطولة الفنان أسامه القس وعبدالله الفهاد ومشاركة فهد الغريري، مساعد خالد، غازي حمد، وشجاع نشاط.