هل ستعقد آبل حدثا في مارس القادم؟ إليك كل ما نعرفه حتى الآن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خلال الأسبوع الماضي، انتشرت بعض الشائعات مفادها أن يوم 16 مارس القادم هو موعد حدث شركة آبل الأول في هذا العام، ولكن نشر (مارك جورمان) الكاتب في موقع بلومبيرغ تغريدة يوضح فيها أن آبل لن تعقد حدثًا في هذا التاريخ، ولكنه في الوقت نفسه لم يستبعد إمكانية إقامة آبل لحدث في شهر مارس القادم، حيث أكد فقط أن الحدث لن يُعقد في هذا التاريخ بالتحديد.

ولكن، هل عقدت شركة آبل حدثًا في شهر مارس من قبل؟

من المعروف أن شركة آبل تقيم أحداثها للكشف عن المنتجات أو إصدارات أنظمة التشغيل الجديدة في مواعيد ثابتة على مدار العام، مثل: مؤتمر المطورين WWDC في شهر يونيو، وحدث شركة آبل السنوي للكشف عن الطراز الجديدة من هواتف آيفون في شهر أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، في معظم السنوات السابقة، كانت شركة آبل تعقد أيضًا حدثا ثانياً في الخريف نفسه يركز على حواسيب ماك بالتحديد، على سبيل المثال: عقدت شركة آبل في عام 2020 ثلاثة أحداث للكشف أو الإعلان عن المنتجات خلال ثلاثة شهور فقط، وهي: سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

ولكن بالنسبة لحدث شهر مارس – الربيع – فمن الصعب التنبؤ به، ففي عام 2020 لم تعقد الشركة أي حدث في مارس بسبب انتشار فيروس كورونا، لكنها أعلنت عن طرز جديدة من أجهزتها عبر بيانات صحافية فقط في شهري مارس وأبريل على التوالي.

بينما في عام 2019 عقدت شركة آبل حدثًا خلال فصل الربيع خصصته بالكامل لقطاع الخدمات، بينما في مارس 2018 عقدت حدثًا كشفت فيه عن جهاز لوحي جديد يُركز على التعليم.

ومن ثم نجد انه إذا كانت الشركة في طريقها لعقد حدث في شهر مارس 2021 فإننا نتوقع أن يكون حدثًا افتراضيًا بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا. حيث يراهن الكثيرون أن إقامة الأحداث الافتراضية عبر الإنترنت أسهل بكثير مقارنةً بالأحداث التي تُقام في مواقع محددة، مما يضفي مزيدًا من المصداقية على أن شركة آبل ربما تعقد حدثها في شهر مارس القادم، للكشف عن بعض أجهزتها الجديدة أو تحديثات للطرز الحالية.

إليك أهم الأجهزة التي من المتوقع عن تعلن عنها آبل خلال حدث مارس القادم:

1- طرز جديدة من حواسيب iPad Pro و iPad mini:

إحدى الشائعات التي ترددت بقوة هي أن شركة آبل ستطلق خلال الربع الأول من هذا العام 2021 طرازا جديدا من جهازها اللوحي (iPad Pro) مزودًا بتقنية العرض (mini-LED) حيث من المتوقع أن تُضمن هذه التقنية في جهاز (iPad Pro) بقياس 12.9 بوصة أولًا ثم يعقبه الطراز الذي يأتي بقياس 11 بوصة.

ومن المتوقع بحسب التسريبات أن تكون التشكيلة الجديدة من أجهزة آيباد اللوحية الجديدة متطابقة تقريبًا مع طرز عام 2020 من حيث التصميم، ولكن التغيير الأكبر هو تضمين تقنية العرض المحسنة، بالإضافة إلى معالج جديد من المحتمل أن يكون معالج (A14) للحصول على أداء أفضل.

كما أظهرت الشائعات أيضًا أن شركة آبل قد تُطلق جهاز (iPad mini) جديد في الحدث نفسه، يتميز بشاشة مقاسها 8.4 بوصة مع إطارات أصغر، وحافات في الجهة الأعلى والأسفل وزر رئيسي ومعرف اللمس (Touch ID).

2- طراز جديد من هاتف iPhone SE :

ذكر موقع Macotakara الياباني أن آبل ستطلق الجيل الثالث من هاتفها (iPhone SE) الذي ينتمي إلى فئة الهواتف ذات الميزانية المحدودة في شهر أبريل بدلًا من مارس، بدون ذكر تفاصيل أخرى، كما أشارت بعض الشائعات إلى أن شركة آبل تعمل على إصدار أكبر من الهاتف نفسه على الأرجح قد يكون بشاشة مقاسها 5.5 بوصة، وتصميم مشابه لهاتف (iPhone 8 Plus).

3- طرز جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية:

بعد إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية (AirPods Max) في ديسمبر من العام الماضي، ظهرت الكثير من الشائعات التي ذكرت أن آبل تعمل أيضًا على تحديث مجموعة سماعات الأذن اللاسلكية وإطلاقها خلال هذا العام 2021.

حيث يُشاع أن الجيل الثاني من سماعات (AirPods Pro) قد تُطلق في شهر أبريل القادم، بتصميم أكثر إحكاما من خلال إزالة الجزء الذي يبرز من أسفل سماعات الأذن، ولكن وفقًا لتقرير من موقع (Bloomberg) فأن مثل هذه التغييرات في التصميم ليست مؤكدة.

كما ظهرت تسريبات تذكر أن شركة آبل تقوم بتطوير طراز جديد من سماعات (AirPods) جديدة مع مقبض أقصر وأطراف أذن قابلة للاستبدال، وسيتوفر بسعر أقل بنسبة 20% تقريبًا من تكلفة سماعات (AirPods Pro).

4- ملحق AirTags:

حتى الآن مر عامان والشائعات تتردد عن موعد وصول ملحق تتبع العناصر (AirTags)، وبينما اتفق المسربان (Ming-Chi Kuo) و(Jon Prosser) بأن موعد الإعلان عن الجهاز سيكون خلال هذا العام 2021، إلا أن الأخير كان أكثر تحديدًا من خلال تأكيده بأن الموعد المحدد سيكون خلال حدث شهر مارس القادم.