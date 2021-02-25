وائل كفوري يروي مسيرة نجاحه في “أغاني من حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: “الغناء قطعة من قلبي وإحساسي.. إصراري سر نجاحي.. مشيت طريقي بخطى ثابتة وثقة كبيرة.. فواثق الخطوة يمشي ملكًا”، بهذه الكلمات أعلن النجم اللبناني وائل كفوري إنطلاق برنامج “أغاني من حياتي” على شاشة “ام بي سي”.

وائل كفوري روى مسيرة نجاحه التي بدأها منذ أن لقب بالطفل المعجزة لامتلاكه صوتًا قويًا، ووصولًا إلى ما هو عليه اليوم.

وأشار وائل كفوري خلال حديثه لبرنامج “أغاني من حياتي” الذي عرضته “ام بي سي” بأولى حلقاته إلى أنه “من أنا وصغير لدي حلم بالغناء وأن أصل إلى ما أريده والناس تحبني وأول ما بدأت الغناء كان بالمدرسة وبعدها بالكنيسة من خلال تقديم التراتيل وأهلي عارضوا في البداية كوني لازلت صغيرًا وكيف أنزل إلى بيروت وأتوه فيها”.

وتابع وائل: “طموحي وإصراري جعلني لا أرى أمامي أي أحد ونزلت إلى بيروت بعمر الـ 16 عامًا واستقبلتني خالتي وحضتني وقدمت لي كل الدعم”.

وأضاف: ” بداية رحلتي كانت قاسية ما كان معي مصاري وأهلي رافضين غنّي؛ قررت اتحدى كل هالصعوبات لوقت سمعوا صوتي الناس ولقبوني بالطفل المعجزة”.

وقبل أداء وائل لأغنية “لو حبنا غلطة قال “مين قال عن الحب غلطة؟ وفي ناس تعتبره غلطة والحب حلو بحلاوته ومره”.

وعبر وائل عن اشتياقه لبناته (ميشا وميلانا) وقدما لهما أغنية “يا حبيبي قرب ليّ” ودمعت عيناه وقال: “من فترة طويلة لم أراهما بسب كورونا واشتقت لهما كثيرًا”.