فيفي عبده بنحافة ملحوظة وإنجي وجدان مع ابنها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

علا رشدي

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جديدة معتمدة على الشعر الكيرلي

راندا رياض

نشرت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة في أحد الأماكن العامة.

سيد رجب

حرص الفنان سيد رجب على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له ظهر خلالها بإطلالة عفوية نالت إعجاب جمهوره.

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

تامر عاشور

شارك الفنان تامر عاشور جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية مرتديًا بدلة.

خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة رومانسية رفقة زوجته.

إنجي وجدان

شاركت الفنانة إنجي وجدان جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة عفوية رفقة ابنها.

فيفي عبده

الفنانة فيفي عبده نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة بدت نحيفة إلى حد ما.

ميساء مغربي

نشرت الفنانة ميساء صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستقل دراجتها.

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة رياضية.