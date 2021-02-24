شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز عن الفيديو المتداول لها: المراسل نشره عشان ياخد فلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، قصة الفيديو المتداول لها، والذى تداوله رواد السوشيال ميديا، وتظهر فيه وهى وهى ترفض تصوير لقاء مع مراسل لا يعرف اسمها.

وأوضحت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز في تصريحها لـ"الخليج 365"، أن الفيديو المتداول، كان منذ 3 سنوات إبان وفاة زوجها الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن، وبالتحديد في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، حيث تم دعوتها لتكريم اسم زوجها الكاتب الكبير الراحل.

وقالت سميرة عبد العزيز في تصريحاتها:"نشر الفيديو دلوقتى بعد الواقعة بـ 3 سنوات هيافة مالهاش لازمة، وأمر يدعو للإستغراب، لأنه لا يستحق النشر من الأساس، ووقتها بالفعل قلت للمراسل ياابنى لما تعرف اسمى تعالى أعمل معايا حوار، لأن عيب مراسل يعمل حوار مع فنان وهو مش عارف حتى اسمه، ووقتها تأكدت أن المراسل من موقع مجهول لا أحد يعلم عنه شيء".

وأضافت الفنانة الكبيرة قائلة:"عندما رأيت نشر الفيديو بعد 3 سنوات من تصويره، أدركت أن المراسل نفسه هو من سعى لنشره أو المصور المتواجد معه، كى يُحدث تريند ويحقق مشاهدات مرتفعة، وبناء عليه يحصل على فلوس".

كان عدد كبير من رواد السوشيال ميديا قد تداولوا فيديو للفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، وهى ترفض إجراء حوار تليفزيونى مع مراسل، لايعرف اسمها".