شيما الحاج تكشف حقيقة زواجها من منذر ريحانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة شيما الحاج، حقيقة زواجها من الفنان الأردني منذر ريحانة، بعد انتشار صور من حفل زفافهما عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الحاج، من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أن الصور المنتشرة من مسلسل "سكن البنات" الذي يجمعها بريحانة.

وكتبت شيما: "يا جماعة أنا متجوزتش بجد عشان كمية المباركات دي، ده في مسلسلي (سكن البنات) يوميا على قناة النهار وان الساعة 7 مساء، وعلى النهار دراما 11 مساء".

مسلسل "سكن البنات" بطولة النجوم: وفاء عامر، منذر ريحانة، دينا، حجاج عبدالعظيم، آيتن عامر، عايدة رياض ونخبة من النجوم والشباب.

وتدور أحداث المسلسل حول فيلا "شويكار" والتي يظن البعض أنها مأوى للمغتربات، ولكن ما لا يعلمه أحد أنه عالم خاص تتشابك فيه حكايات كثيرة وأبرزها حكاية "شيماء" الهاربة من جحيم صديق والدها "عبدالحميد" الذي استولى على أموالها ويريد أن يتخذها جارية، وكذلك حكاية "نانسي" التي خرجت من دمنهور متحدية زوج أمها باحثة عن حبيبها الذي خدعها.