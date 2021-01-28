شاهدوا كيف كان محمد عبده في مرحلة شبابه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يبحث الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن صور قديمة للمشاهير والفنانين المفضلين لديهم ويعيدون نشرها على عدد من الحسابات. وفي هذا السياق أعاد أحد هذه الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” نشر صورة من أرشيف الفنان السعودي محمد عبده.

وتبين أنها التقطت له أثناء زيارة قام بها إلى مصر حيث بدا شاباً وهو يجلس على ظهر حصان في منطقة الأهرامات في الجيزة. وتناولت التعليقات شكله حيث تفاوتت الآراء بين من رأى أنه تغير إلى حد كبير ومن أشار إلى أنه ما زال يحتفظ بالملامح نفسها رغم ظهور علامات العمر على وجهه.

وعبر الكثيرون في المقابل عن إعجابهم بحضوره الفني. ويشار إلى أنه تم في وقت سابق نشر فيديو قديم للفنان سجل له أثناء مقابلة أجريت معه وتطرق فيها إلى حادثة واجهها مع ابنته نورا، كاشفاً أنها أهانت سائقاً ذهب ليقلّها من المدرسة لدرجة أنه أجهش بالبكاء.

وأضاف أن الأخيرة كانت تتابع دراستها في المرحلة الإعدادية وأن سيارة الأسرة تعطلت ما دفع السائق إلى قيادة سيارة أخرى. وتابع أنها رفضت العودة الى المنزل بهذه السيارة وتوجّهت إلي السائق بكلام مهين. وذكر أنه علم بما حدث وطلب منه أن يقلّها الى المدرسة في اليوم التالي ذهاباً لا إياباً على سبيل العقاب.