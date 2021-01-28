فيديو| هاجر أحمد تمارس التمارين الرياضية الشاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت هاجر في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية الشاقة داخل منزلها.
وتشارك هاجر أحمد في فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد ومصطفى فهمي وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة.
يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.