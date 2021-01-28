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فيديو| هاجر أحمد تمارس التمارين الرياضية الشاقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هاجر في الفيديو وهي تمارس التمارين الشاقة داخل منزلها.

وتشارك هاجر أحمد في فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد ومصطفى فهمي وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة.

يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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