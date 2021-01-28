محمد الفلاح - فرنسا تمنح هند صبري ومحمد حفظي وسام الفنون والآداب

الخميس 28 يناير 2021

منح السفير الفرنسي بالقاهرة الممثلة التونسية هند صبري والمنتج المصري محمد حفظي وسام الفنون والآداب الفرنسي خلال حفل لتكريمهما.



وقالت السفارة إن سفير فرنسا في مصر "ستيفان روماتيه قدّم وسامي الآداب والفنون برتبة ضابط إلى هند صبري وبرتبة فارس إلى محمد حفظي".

وقدمت صبري العديد من الأعمال السينمائية والدرامية وبرز ظهورها بشكل خاص على الساحة الفنية المصرية عندما اختارتها المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عام 2001 لتكون بطلة فيلمها "مذكرات مراهقة" بعد دورها في الفيلم التونسي-الفرنسي "صمت القصور".

ومن أبرز أعمالها فيلم "عمارة يعقوبيان" عن رواية الكاتب المصري علاء الأسواني والذي انتج باشتراك مصري-فرنسي، وفيلم "أحلى الأوقات" وفيلم "الجزيرة".

نالت العديد من الجوائز وشاركت في لجان تحكيم مهرجانات أفلام إقليمية ودولية وكانت قد حصلت على وسام الآداب والفنون الفرنسي برتبة فارس عام 2014 وتعتبر ناشطة في مجال حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها.

وحفظي منتج وسيناريست مصري ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شارك في كتابة سيناريو وإنتاج ما يقرب من 30 فيلماً وفاز بأكثر من 80 جائزة دولية ورشح فيلم "يوم الدين" الذي أنتجه عام 2018 لجائزة "السعفة الذهبية" بمهرجان كان.

وفي 2016، أدرجته المجلة الأمربكية "فارايتي" في قائمة 10 أشخاص يجب معرفتهم في صناعة السينما العربية.

ومن أهم أفلامه ككاتب سيناريو: "السلم والثعبان" و"تيتو" و"ملاكي إسكندرية" وعرف عنه تشجيعه للمخرجين الشباب من خلال إنتاج أعمال لهم مثل فيلم "اشتباك" للمخرج محمد دياب وفيلم "الشيخ جاكسون" للمخرج عمرو سلامة.

ونقل البيان عن صبري قوله "لطالما شعرت بعلاقة قوية مع فرنسا، في البداية بفضل دراستي في مدرسة فرنسية بالقاهرة، ثم من خلال الأفلام التي شاركت في إنتاجها مع فرنسا (..) واليوم ، يشرفني أن أنال هذا التكريم المرموق من الحكومة الفرنسية".