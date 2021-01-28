مرقس عادل: نخطط لعرض فيلم "فى عز الظهر" على منصات عالمية

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج مرقس عادل إن فيلم "في عز الظهر" بطولة النجم العالمي مينا مسعود سيكون فيلما مصريا عالميا وسوف يخرج بصورة مشرفة أمام العالم كله، مضيفاً خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم والذي أداره الكاتب الصحفى على الكشوطي، أن الفيلم مخطط له العرض على منصات عالمية، بالإضافة إلى عرضه في السينما المصرية ويتم تصويره في أكثر من دولة أوروبية.

وقالت الفنانة هنا الزاهد، خلال المؤتمر إنها حالياً في مرحلة تحضيرات الشخصية التي تقدمها من خلال الفيلم، مشيرة إلى أنها سعيدة بهذا الدور خاصة أنه مختلف وجديد عن أعمالها السابقة، مضيفة أنها تجسد شخصية فتاة تدعى ساندرا، موضحة أنه سيكون هناك تغيير كبير فى شكلها للتناسب مع طبيعة الشخصية، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور بعد عرض الفيلم فى السينمات.

وقال مينا مسعود إن ما حمّسه لفيلم "فى عز الظهر" شخصية حمزة الذي يقدمها من خلاله العمل، بالإضافة إلى تعاونه مع المخرج مرقس عادل الذي تحدثت معه أكثر من مرة، ووجده مخرجا طموحا، مشيرا إلى أنه من خلال الفيلم يحب التأكيد على أن مصر دولة عظيمة فهى بلد الأهرامات وليس الإرهاب، مشيراً إلى أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تحسين اللغة العربية لأنها ليست قوية عنده حتى الآن.