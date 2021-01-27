رواية The Great Gatsby إلى مسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن عشّاق رواية The Great Gatsby على موعد مع مغامرة جديدة، بعدما أُعلن، أخيراً، بدء العمل على مسلسل مأخوذ عن الرواية العالمية الشهيرة، المستحوى منها الفيلم، الذي قام ببطولته ليوناردو ديكابريو، وحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه عام 2014.

من المفترض أن يتصدى للعمل مخرج مسلسل Vikings الشهير مايكل هيرست، مما يمثل خبراً سعيداً بالنسبة لكل عشّاق الرواية والفيلم، نظراً إلى إمكانيات المخرج الشهير ونجاحاته السابقة.

الرواية من أهم الروايات في القرن العشرين، وتزامن صدورها عام 1925 مع الأزمة الاقتصادية في أميركا، مما انعكس سلباً على سوق النشر، فباعت 20 ألف نسخة فقط.

ونظراً لأن هذا العدد من النسخ التي بيعت من الرواية اعتبر في ذلك الوقت إخفاقاً، لجأت دار النشر إلى حل، وهو توزيع الرواية مجاناً على الجنود الأميركيين المشاركين في الحرب العالمية الثانية، ومن هنا حققت الرواية شهرة واسعة، مما ساهم في ارتباطها بوجدان الأميركيين حتى الآن.