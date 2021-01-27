أحمد صلاح حسني بأغرب تصريح عن المنافسة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خلال استضافته في برنامج “كلمة أخيرة” الذي يذاع على قناة ON، سألت مقدمة البرنامج الإعلامية لميس الحديدي، الفنان أحمد صلاح حسني، عن منافسه في التمثيل، فأجاب: “أنا منافس نفسي”.

وقال: “لا أعتقد أنه يوجد شيء اسمه منافس، أنا أنافس نفسي، وأنافس طموحي، والمستوى الذي أصل إليه ويحبه الناس. أصعب شيء في هذه المهنة هو الوصول لنجاح ثم عمل نجاح أكبر منه ومحاولة الحفاظ عليه.”

وأضاف: “لهذا عندما نشاهد أساتذة مثل عادل إمام، وأحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، والآن أحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأمير كرارة، أن يصلوا لهذا المستوى ويحافظوا عليه كل هذه السنوات، هذا صعب جدا. لم ينافس أحدهم الآخر، ولو سألت كل واحد منهم ستكون هذه إجابته”.

وفي جانب آخر من هذا اللقاء، وصف أحمد صلاح حسني العمل الفني الذي يكون النجم فيه أقوى من المخرج بأنه عمل فاشل، والأمثلة كثيرة، لأنه بمجرد وضع الكاميرات ووقوف الناس ودخول العمال يكون المخرج سيد المكان، وقائد العمل.