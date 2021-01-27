المسلسل البرازيلي "المدينة الخفية" في فبراير على نتفليكس

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"الخليج 365" من بيروت: يُصدَم شرطي مختصّ بشؤون البيئة بوفاة زوجته، ونشوب حريق، وظهور غامض لدولفين وردي اللون على شاطئ "ريو دي جانيرو". قد يبدو الأمر غير منطقيًا للوهلة الأولى، لكن كلّ شيء مرتبط في مسلسل Netflix البرازيلي الأصلي الجديد "المدينة الخفية" الذي سيبدأ عرضه لأوّل مرّة في 5 فبراير.

وهو أول عمل حركي للمخرج البرازيلي "كارلوس سالدانيا" المرشّح لجائزة الأوسكار، والمعروف بسلسلتي الرسوم المتحرّكة Ice Age وRio، بالإضافة إلى فيلم الرسوم المتحرّكةFerdinand.





يطرح مسلسل "المدينة الخفية"، من خلال حلقاته السبع، مواضيع حديثة مرتبطة بالواقع مثل الحفاظ على البيئة، وإنقاذ ثقافة البرازيل الشعبية، بالإضافة إلى سبر العلاقات البشرية من خلال الغموض والإثارة. العمل من بطولة "ماركو بيغوسي"، و"أليساندرا نغريني"، ويكتمل طاقم التمثيل بمشاركة "جيسيكا كوريس"، و"فابيو لاغو"، و"ويزلي غيمارويس"، و"مانو دجياكز"، و"جوليا كونراد"، و"جوزيه دومون"، و"فيكتور سبارابان"، و"أوريا مارنيو"، وغيرهم الكثير.

يُنتج "المدينة الخفية" كلٌّ من "بيتو غاوس" و "فرانشيسكو تشيبيتا" (Prodigo Films)، ويتولّى مهام الإنتاج التنفيذي "كايتو أورتيز"(Prodigo Films)، و"ماريسا بولمان" (BottleCap Productions)، و"ماركو أنتون" (Boipeba Filmes). أمّا "ميرنا نوغيرا"، فهي الكاتبة الرئيسية للعمل الذي تخرجه "جوليا جوردان" و"لويس كارون"، والذي يتولّى الإخراج العام أيضًا.