دوين جونسون يعرض قصص طفولته الصعبة في مسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: “قد يكون مسلسل Young Rock حول طفولة دوين ونشأته ولكن الهدف منه أن نكون صادقين لم تكن تلك الأيام كلها جيدة”، هذا ما يؤكده النجم الأميركي دوين جونسون الذي يعد أحد أبرز مشاهير هوليوود وأكثرهم نجاحاً.

يرى النجم المعروف بـ”ذا روك” أن هناك جوانب كثيرة في حياته لا يعرفها الجمهور بعيداً عن كونه بطلاً من أبطال المصارعة ولاعباً لكرة القدم الأميركية وممثلاً شهيراً، ففي المسلسل الكوميدي الجديد Young Rock الذي يبدأ عرضه قناة “إن بي سي” في 16 فبراير المقبل، سيشاهد محبو جونسون قصصاً من حياته المثيرة والمعقدة في ظل نشأته في أماكن متعددة.

يركز Young Rock على ثلاث فترات زمنية في حياة جونسون عندما كان في 10 و15 و18 من عمره، يلعب الممثلون الشباب أدريان غرولكس وبرادلي كونستانت وأولي لاتوكيفو دور جونسون – المعروف من قبل عائلته باسم “ديوي” في تلك الأعمار ويسلطون الضوء على قصص من ماضي النجم، يستند المسلسل إلى فكرة خيالية وهي ترشح جونسون للرئاسة الأميركية عام 2032 حيث يخضع لمقابلة تتناول حياته.

يتعمق العرض حول جونسون المتمرد أحياناً وعلاقته “المعقدة” مع والده المصارع روكي جونسون.

وقال جونسون بطل سلسلة أفلام (فاست آند فيوريوس) في تصريحات صحافية: “هناك الكثير من الأمور التي يجب علي اطلاع العالم عليها، أعتقد حقاً عندما أنظر إلى الوراء بأن هذا المسلسل سمح لي بطريقة ما إن أقدر تلك الأوقات الصعبة التي سيفهمها الجمهور ويدركون أن الجميع يمرون بأمور صعبة خلال حياتهم”.

وأضاف: “التوازن هو المفتاح في ظل كل التعقيدات، فقد كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة في حياتي، فقد سافرت كثيراً في طفولتي وكنت محاطاً بشخصيات مهمة وعظيمة”.

وأشار إلى أن والده الراحل كان سيستمتع بمشاهدة هذا العمل الذي يقدم عالم المصارعة المحترفة في صورة إيجابية، وقال: “كان سيحب هذا وكان سيفخر بذلك، أعلم أن ذلك سيعني الكثير لوالدي”.