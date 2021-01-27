انفصال الممثل بن أفليك عن حبيبته الكوبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: انفصل الممثل بن أفليك وآنا دي أرماس بعد ارتبطاهما في أوائل عام 2020.

ودخل بن أفليك (48 عامًا) وآنا دي أرماس (32 عامًا) بعلاقة عاطفية منذ أوائل آذار 2020، أثناء تصوير فيلم الإثارة القادم Deep Water (مياه عميقة) في نيو أورلينز.

وقضت دي أرماس وقتًا ممتعًا مع أفليك وأطفاله، في الأشهر التي سبقت انفصالهما، الذين يتشاركهم مع زوجته السابقة الممثلة جينيفر غارنر، وهم: فيوليت 14 عامًا، وسيرافينا 11 عامًا، وساموئيل 8 سنوات.

وكثيرًا ما شوهد أفليك ودي أرماس معًا خلال فصل الصيف حيث أمضيا فترة الحجر الصحي في لوس أنجلوس.

وقد أُعلن أنّ أفليك قطع علاقته بآنا دي أرماس بسبب تعقيد العلاقة بينهما. فهي لا تريد أن يبقى مقرّ سكنها في لوس أنجلوس، بحيث يتعيّن على أفليك البقاء بالقرب من أطفاله الّذين يعيشون هناك.