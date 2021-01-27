شكرا لقرائتكم خبر عن كيرا نايتلى تكشف سبب رفضها تصوير مشاهد عارية فى أفلام لمخرجين رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل موقع جاست جيرد تصريحات كيرا نايتلي بطلة فيلم Pirates of the Caribbean البالغة من العمر 35 عامًا حول أنها لم تعد ترغب في القيام بمشاهد عارية أو جنسية مع مخرج رجل.

وأوضحت كيرا أنها لم تعد تشعر بالارتياح وهي تصور وجهة نظر مخرج رجل في المشاهد الجنسية، وأضافت كيرا أنها تفضل تصوير تلك المشاهد مع مخرجة خاصة وأنها أصبحت أم لأبنتين إيدي، 5 سنوات ودليلة عام، مؤكده أنها ليس ضد تصوير تلك المشاهد ولكنها تفضل أن تكون مع مخرجة وليس مخرج.

من أحدث أفلام كيرا نايتلى، فيلم ، Misbehavior، الذى يضم طاقمًا من النجوم بما فى ذلك Gugu Mbatha-Raw و Jessie Buckley و Keeley Hawes و Phyllis Logan و Lesley Manville و Rhys Ifans و Greg Kinnear، والفيلم يتبع قصة حركة تحرير المرأة، التى عطلت مسابقة ملكة جمال العالم فى السبعينيات.

وفى سياق متصل تعرضت النجمة كيرا نايتلى لموقف محرج عندما بدت وكأنها نسيت دورها فى Star Wars: Episode 1 - The Phantom Menace ، بعد سؤالها عن هذا الدور خلال مقابلة تليفزيونية على الهواء مباشرة، أثناء حديثها إلى ComingSoon عن فيلمها الجديد، "Misbehaviour"، حيث طُلب من نايتلى أن تتذكر أحد أدوارها الأولى.