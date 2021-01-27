باريس جاكسون تصدر فيديو موسيقي جديد بعنوان "Eyelids" بمشاركة آندي هال

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت المغنية وكاتبة الأغاني "باريس جاكسون" البالغة من العمر 22 عامًا الفيديو الرسمي لأغنية "Eyelids" بمشاركة آندي هال من أوركسترا مانشستر.

العمل من إخراج فيليب لوبيز ، الذي عمل أيضًا مع سيلينا غوميز وكيجو وآخرين ، صور بالأبيض والأسود.

شارك هال في كتابة الأغنية مع جاكسون، وشارك في إنتاج الأغنية، بالإضافة إلى ألبومها الأول Wilted ، الذي صدر في نوفمبر 2020.

يذكر أن جاكسون طرحت في وقت سابق أغنية "Let Down" من نفس الألبوم.