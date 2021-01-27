فن ومشاهير

باريس جاكسون تصدر فيديو موسيقي جديد بعنوان "Eyelids" بمشاركة آندي هال

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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"الخليج 365" من بيروت: طرحت المغنية وكاتبة الأغاني "باريس جاكسون" البالغة من العمر 22 عامًا الفيديو الرسمي لأغنية "Eyelids" بمشاركة آندي هال من أوركسترا مانشستر.

العمل من إخراج فيليب لوبيز ، الذي عمل أيضًا مع سيلينا غوميز وكيجو وآخرين ، صور بالأبيض والأسود.

شارك هال في كتابة الأغنية مع جاكسون، وشارك في إنتاج الأغنية، بالإضافة إلى ألبومها الأول Wilted ، الذي صدر في نوفمبر 2020.

يذكر أن جاكسون طرحت في وقت سابق أغنية "Let Down" من نفس الألبوم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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