شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تبرز تصدر مسلسل "لؤلؤ" تريند الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت النجمة مي عمر تصدر مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة on، تريند رقم 1 في الأردن، وذلك من خلال ستوري حسابها بموقع "انستجرام"، حيث يعد مشهد لقائها بوالدتها من أبرز مشاهد العمل لاسيما وأن لؤلؤ التقت والدتها للمرة الأولى منذ طفولتها وبعد بحث طويل عنها واعتقادها أنها توفيت.

وانتهت الحلقة الـ 22 من مسلسل "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة ON، بذهاب داليا "هيدى كرم" إلى طارق نصار "أحمد زاهر" وزوجته لؤلؤ "مى عمر" لتبارك لهما على الزواج ويصدم طارق لرؤيتها في الفيلا بعد تهديده لها بطلاقها، وتبلغ داليا "لؤلؤ" بحملها، فهل تطالب لؤلؤ طارق بالطلاق أم يكتشف طارق لعبة داليا وكذب حملها؟ هذا ما سوف تكشفه الحلقة الـ 23 المقرر عرضها بعد قليل.

وبدأت الحلقة الـ 22 من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر على قناة ON، بذهاب مجدى هلال – إدوارد – إلى ورشة بودا – محمد الشرنوبى – ويفاجئ بوجود مروى - هدير عبد الناصر- هناك، ويخرج بودا من الموقف بذكاء ويقول لمجدى إن مروى أخبرته بكل شىء حدث وبررت موقف لؤلؤ – مى عمر- بزواجها من طارق.

مروة تستعطف لؤلؤ لبودا وتخبرها بأنه يعيش حالة صعبة وصدمة كبيرة بعد زواجها، وتحكى لها عن حزنه وبكائه طوال الوقت، وفى نفس الوقت لؤلؤ تخبر مروى أنها اشترت لها شقة ووضعت لها وديعة فى البنك بمبلغ 2 مليون جنيه، وسط دهشة من مروة التى تحاول النصب على لؤلؤ بالاتفاق مع بودا.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.