المعركة الطويلة من أجل "تحرير بريتني" في وثائقي لنيويورك تايمز

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"الخليج 365" من بيروت: لم تتمكن بريتني سبيرز من عيش حياتها بشكل كامل لمدة 13 عامًا ، عالقة في عهد وصاية أقرته المحكمة. يفحص فيلم وثائقي جديد لصحيفة The New York Times ما قد لا يعرفه الجمهور عن معركة نجمة البوب ​​مع والدها للسيطرة على ممتلكاتها في المحاكم.

"Framing Britney Spears" من إنتاج وإخراج سامانثا ستارك يعرض يوم الجمعة ، 5 فبراير ، الساعة 10 مساءً. على FX و Hulu.

قال محامي بريتني سبيرز المعين من قبل المحكمة للقاضي في نوفمبر: "أبلغتني موكلي أنها تخشى والدها". "لن تغني مرة أخرى إذا كان والدها مسؤولاً عن حياتها المهنية."

فمهنة واحدة من أكبر نجوم الموسيقى - وحياتها ، من بعض النواحي - مشلولة.

كانت أميركا مفتونة بسبيرز في التسعينيات عندما صعدت فجأة إلى النجومية العالمية. ثم بدا أن الجمهور يستمتع بمشاهدة صراعاتها الشخصية ، وحولت حياتها إلى وقود للبرامج الحوارية، والمحاورين المتطلعين للإثارة وصناعة المجلات الشعبية المزدهرة.

هذا كان قبل زمن طويل. في هذه الأيام ، تعاني سبيرز من فصل غريب، وربما أكثر قتامة: تعيش تحت وصاية تقرها المحكمة، وحقوقها مقيدة. إنها لا تتحكم في الثروة التي كسبتها كمؤدية.

دخلت سبيرز إلى الوصاية في عام 2008 ، في سن 26 عامًا ، عندما كانت معاركها الذاتية معروضة على الملأ. تبلغ الآن من العمر 39 عامًا ، ويشعر عدد متزايد من معجبيها بالضيق نيابة عنها ، مثيرين تساؤلات حول الحريات المدنية بينما يحاولون استنتاج ما تريده سبيرز.

فيلم وثائقي طويل من إعداد صحيفة نيويورك تايمز يلتقط ما قد لا يعرفه الجمهور عن طبيعة وصاية سبيرز ومعاركها القضائية مع والدها حول من يجب أن يتحكم في ممتلكاتها.

يتضمن الفيلم الوثائقي "Framing Britney Spears" مقابلات مع المطلعين الرئيسيين ، بما في ذلك:

صديقة عائلية مدى الحياة سافرت إلى جانب سبيرز في معظم حياتها المهنية

المدير التنفيذي للتسويق الذي أنشأ صورة سبيرز في الأصل

محام يعمل حاليا في الوصاية

والمحامية التي ارادت سبيرز الاستعانة بها في الأيام الأولى من معركة الوصاية لتحدي والدها.

يستكشف الفيلم الجديد ، على FX و Hulu ، أيضًا قاعدة المعجبين المتحمسين التي اقتنعت بضرورة تحرير سبيرز من الوصاية ، وإعادة فحص طريقة تعامل وسائل الإعلام مع أحد أكبر نجوم البوب ​​في كل العصور.