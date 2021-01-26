شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا صلاح عبد الله: فيديوهات احتفال بابا بعيد ميلاده قديمة وعندنا حداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت مذيعة الراديو دنيا صلاح عبد الله لتوضح حقيقة الفيديوهات التي انتشرت في الساعات الماضية، من احتفال والدها الفنان صلاح عبد الله العام الماضى بحضور الفنان الراحل حسن حسنى، واعتقاد البعض أنها احتفالات جديدة في ظل حالة الحداد الذى يعيشها صلاح عبد الله على وفاة شقيقه مؤخراً، وانهالت التعليقات السلبية على هذه الفيديوهات.



دنيا صلاح عبد الله مع والدها

وأوضحت دنيا صلاح عبد الله في فيديو خاص لـ"الخليج 365" قائلة:"انتشرت فيديوهات من عيد ميلاد بابا السنة اللى فاتت، واللى كان منورنا فيها عم حسن حسنى ألف رحمة ونور عليه، وكان شرف لينا إنه كان موجود معانا، ودا كان يوم 25 يناير 2020، ووقتها لم يكن فيروس كورونا ظهر، وانتشرت هذه الفيديوهات أمس مع بعض التعليقات من بعض الناس اللى للأسف بسميهم ناس سلبيين".

وأضافت دنيا :"هؤلاء الناس مش بيعملوا حاجة غير انهم بيحكموا على الناس طول الوقت، وبيتهألى اننا المفروض نبطل نحكم على الناس من غير ما نتأكد ومن غير ما نعرف، ومحدش ليه حق انه يحكم على حد ولكن أنا مش هتكلم عن الناس دول كتير لأن هما الحقيقة مش المفروض اننا نضيع من وقتنا في اننا نتكلم عنهم".

وأشارت دنيا صلاح عبد الله :"احنا السنة دى لم نحتفل بعيد ميلاد بابا زى ما احنا متعودين اننا نجمع حبايبه وكل الناس اللى بتحبه وبيحبونا علشان يكونوا موجودين معانا ويشاركونا اليوم دا في تجمع بسيط في البيت كله حب، ما قدرناش نعمل كدا السنة دى لأننا لسه في حالة حداد على عمى الله يرحمه وكمان علشان الكورونا، ولكن كل حبايبه عملوله مفاجأة حلوة انهم عملوا له فيديوهات وبعتهوهاله وفرحته جدا وفرحتنا كلنا من كتر الكلام الحلو والتقدير من كل النجوم".

واحتفل نجوم الفن بعيد ميلاد صلاح عبد الله الذى يتزامن مع أمس 25 يناير، وقاموا بعمل فيديوهات قصيرة له منهم فتحى عبد الوهاب وهبة مجدى والمنتج وائل عبد الله وهند صبرى والمنتج الفني هانى عبد الله وهشام ماجد وهانى رمزى ومى كساب ومصطفى خاطر وأحمد السعدنى وآخرون.