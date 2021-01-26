بينها مسلسل عربي.. 6 أعمال حققت نجاحا طاغيا على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم منصة نتفليكس مسلسلات وعروضا من مختلف الأشكال والتصنيفات، لكن المسلسلات الأجنبية تحديدا أظهرت تفردا ونجاحا غير متوقع خطف الأنظار.

في الأعوام الأخيرة، نجح أكثر من مسلسل أجنبي في احتلال صدارة "الأعلى مشاهدة" على المنصة، أبرزها الإسباني "لا كاسا دو بابل" وأحدثها الفرنسي "لوبين".

ونرصد في التقرير التالي، أبرز المسلسلات الأجنبية التي حققت نجاحا كبيرا على نتفليكس وتفوقت على المسلسلات الناطقة بالإنجليزية.



1- Lupine





مسلسل "لوبين" الفرنسي، بطولة عمر سي، ويدور حول شاب باريسي أنيق يدعى أساني ديوب، ابن مهاجر سنغالي يحاول تبرئة ذمة والده من سرقة عقد ألماسي.

يعرض المسلسل حاليا على نتفليكس، ويركز على شخصية السارق النبيل أرسين لوبين، ولكن بتناول حديث للقصة الكلاسيكية.



2- la casa de papel





مسلسل "لا كاسا دو بابل" أو "بيت المال"، من أشهر المسلسلات الإسبانية وأنجحها على الإطلاق، إذ تحول المسلسل إلى ظاهرة عالمية وأصدرت نتفليكس وثائقيا يفسر سر شعبيته العالمية، كما فاز بجائزة "إيمي" لأفضل مسلسل درامي.

المسلسل بطولة ألفارو مورتي وألبا موريس، ويدور حول عصابة يقودها "البروفيسور" تخطط لسرقة دار السك الملكية في إسبانيا، ومن المتوقع طرح موسم خامس وأخير له قريبا.



3- ما وراء الطبيعة





مسلسل مصري مأخوذ عن سلسلة الأعمال الأدبية "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وهو من بطولة أحمد أمين ورزان جمال.

يدور المسلسل حول طبيب دم مصري يدعى رفعت إسماعيل له باع طويل في عالم الخوارق وما وراء الطبيعة.

لاقى المسلسل شعبية كبيرة خاصةً في العالم العربي، ونجح في اقتناص المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة على نتفليكس.



4- Dark





مسلسل "دارك" الألماني، بطولة لويس هوفمان وماجا شون، ويتناول العلاقة الغريبة التي تجمع بين 4 عائلات انكشف سرها بعد اختفاء طفلين صغيرين.

صدر الجزء الثالث والأخير من المسلسل العام الماضي، مما أثار حزن عشاقه الذين كانوا السبب في شعبيته الجماهيرية الكبيرة عالميا.



5- The Forest





مسلسل "الغابة" الفرنسي، بطولة ألكسيا بارلير، ويدور حول محققة شرطة منشغلة بتحقيق مهني معقد تتورط في مهمة جديدة هي البحث عن ابنتها المفقودة.

صدر المسلسل على منصة نتفليكس شهر يوليو/تموز الماضي، ولاقى صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.



6- Omniscient

مسلسل خيال علمي برازيلي، بطولة بيدرو أجيليرا وكارلا سال، ويدور في المستقبل حيث يخضع العالم لرقابة تكنولوجية محكمة تحول دون خرق القانون، ورغم ذلك يتم ارتكاب جريمة قتل.

وتحاول ابنة الضحية في المسلسل بذل كل جهد ممكن لكشف القاتل ومعرفة كيف أفلت من العقاب.