"المصري الوحيد"... محمد رمضان يعلن ترشحه لجائزة MTV Africa Music Awards

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان محمد رمضان عن ترشيحه للفوز بجائزة MTV Africa Music Award، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر "رمضان صورة البوستر الخاص بالجائزة وعلق قائلًا: "الله الموفق، المصري الوحيد المرشح لجائزة MTV Africa Music Award".

جائزة MTV Africa Music Award، تُعد من الجوائز الهامة وتعتمد على الاحتفال بأشهر الموسيقى المعاصرة في إفريقيا، ويُقام الحفل في في 20 من فبراير المقبل.

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "مصباح علاء الدين"، وحققت نجاحًا ملحوظًا، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج محمد سلامة.