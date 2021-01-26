وفاء الكيلاني تحسم جدل طلاقها من تيم حسن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 3:20 مساءً

حسمت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الجدل الذي أثير مؤخرا حول انفصالها عن زوجها الممثل السوري تيم حسن.

ونشرت وفاء الكيلاني صورة لها عبر حسابها على موقع أنستغرام، وظهرت وهي في منزلها تستند على الأريكة، معلقة عليها وقالت: “بنمسي”.

وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم السوري تيم حسن من نفس المكان وعلى نفس الأريكة نشرها في 24 آذار 2020 ما يعني أن هذه الصورة هي من منزل تيم ووفاء.