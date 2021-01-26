فن ومشاهير

وفاء الكيلاني تحسم جدل طلاقها من تيم حسن

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 3:20 مساءً

وفاء الكيلاني

حسمت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الجدل الذي أثير مؤخرا حول انفصالها عن زوجها الممثل السوري تيم حسن.

ونشرت وفاء الكيلاني صورة لها عبر حسابها على موقع أنستغرام، وظهرت وهي في منزلها تستند على الأريكة، معلقة عليها وقالت: “بنمسي”.

وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم السوري تيم حسن من نفس المكان وعلى نفس الأريكة نشرها في 24 آذار 2020 ما يعني أن هذه الصورة هي من منزل تيم ووفاء.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا