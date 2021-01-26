شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف بطفولتها × 3 صور.. وتطلق هاشتاج صورتك وإنت صغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور قديمة لها فى طفولتها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصور قائلة "ذكريات أيام الطفولة يلا ورونى إنتم كمان صوركم وإنتم صغيرين على هاشتاج صورتك وإنت صغير".



رانيا يوسف

وشاركت رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها مؤخراً بمقطع فيديو من كواليس أحد المشاهد من مسلسل "كل ما نفترق" التى تقوم ببطولته النجمة ريهام حجاج، والذى تنافس به فى موسم رمضان المقبل، وظهرت خلاله وهى تحضر لعمل الميكب الخاص بمشهد جرح فى وجهها، وعلقت رانيا على الفيديو قائلة "كواليس مكياج الجرح مسلسل كل ما نفترق رمضان 2021، تأليف أمين سلامة، إخراج محمد على".



رانيا يوسف



رانيا

وتقدم النجمة رانيا يوسف شخصية "وردة" وهى ضيفة شرف، ضمن أحداث مسلسل "كل ما نفترق" بطولة النجمة ريهام حجاج، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج كريم العدل، حيث تجسد رانيا شخصية صعيدية في 7 حلقات فقط من المسلسل، وتعد المرة الثانية التى تقدم فيها الشخصية الصعيدية بعدما قدمت مسلسل "خطوط حمرا" مع النجم أحمد السقا .

كما تشارك رانيا يوسف، في مسلسل "اللعبة 2" إخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا، وتدور أحداثه حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذين يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.