بالفيديو – مذيعة مصرية تتعرّض لموقف صادم.. الضيف مات خلال المقابلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الإعلامية المصرية آية عبدالرحمن، مساء أمس عن تعرّضها لموقف صادم جداً، بل يكاد يكون أصعب موقف تعرضت له خلال حياتها المهنية.

جاء ذلك بسبب وفاة المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أثناء تسجيله حلقة معها عبر برنامج “الحقيقة”، الذي يُعرض عبر شاشة “إكسترا نيوز”.

وفي التفاصيل، روت آية عبدالرحمن، في حلقة أمس الاثنين من برنامج “الحقيقة”: “كنت مكلفة إجراء مقابلة تلفزيونية، مع شخص محترم، خلال جولة سأقوم بها بأحد الأماكن، وذهبت في طريقي لهذا الرجل، لكي أقوم بعملي، ومع بداية تسجيل المقابلة شعرت بأنه يعاني بعض التوتر وبدأ يتصبب عرقاً.

وأضافت: “في هذه اللحظة، طلبت منه أن نأخذ راحة خمس دقائق وبعدها نعود لاستئناف المقابلة، وبالفعل تم ذلك، وبعد فترة قصيرة طلب استكمالها، كما أعرب عن رغبته أيضاً بضرورة التصوير مع عمال المكان الذين يرأسهم في العمل، وبعد مجموعة من الأسئلة فوجئت بهذا الرجل يسقط على الأرض ميتاً، في أقل من 30 ثانية.

وبدت آية عبدالرحمن متأثرة جداً بعد تعرضها لمثل هذا الموقف، والذي بسببه تغيّبت عن حلقة أمس، وتوجهت بنصيحة للمشاهدين وقالت إن الحياة لا تستأهل كل هذا التكالب والتصارع على كل شيء.