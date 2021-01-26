بالفيديو – فتاة صينية تغني “إنت إيه” لنانسي عجرم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:09 صباحاً - منذ 25 دقيقة

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة صينية تفني أغنية “إنت إيه” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً خصوصاً وأن الفتاة الصينية غنت باللغة العربية وباللهجة المصرية بطريقة جيدة جداً. أما عجرم فأعادت نشر الفيديو المرفق على حسابها.

ونجحت تلك الفتاة في اتقان الغناء حيث أدت أغنية “إنت إيه” ببراعة شديدة.

وسرعان ما انهالت التعليقات على مقطع الفيديو، وأبدى الجمهور إعجابهم الشديد بصوتها وأدائها باللغة العربية. وقد بذلت الفتاة مجهوداً كبيراً في الغناء باللهجة المصرية.

كان المكتب الإعلامى للنجمة اللبنانية نانسى عجرم، قد أصدر بيانا نفى فيه الأنباء المتداولة حول استعدادها للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإحياء حفل غنائى، فى شهر فبراير المقبل، على خشبة مسرح “الأولمبيا” الشهير، مشيرًا إلى أن الحفل كان محددا فى وقت لاحق إلى أنه تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا.

وكتب المكتب الإعلامى للنجمة اللبنانية نانسى عجرم، عبر حسابه على تويتر: “يهم مكتب الفنانة نانسى عجرم، أن يوضح أن كل الأخبار المنتشرة حول استعدادها لإحياء حفل غنائى فى الأولمبيا بباريس فى فبراير غير صحيحة، الحفل كان قد تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا، على أن يتم الإعلان رسميًا عن موعد لاحق للحفل لدى تحديده”.