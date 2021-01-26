محمد الفلاح - فيديو.. محمد منير يطرح أبطال رجالة احتفالا بعيد الشرطة في مصر

الثلاثاء 26 يناير 2021

طرح المطرب المصري محمد منير أغنية جديدة بعنوان "أبطال رجالة"، إهداء إلى شهداء وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة.



الأغنية من تأليف أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وتقول كلماتها: "أول ما بحس في لحظة بخوف بلاقيك دايما قدامي، بتضحي عشان أهلك وأخواتك ميهمكش أسامي، وفي عز البرد بتفضل واقف ضهر بلدنا وحامي، موجود في كل مكان، مني ومن بيتي وشبهي وصاحبي وجنبي في كل حكاية، وفي وسط النار موجود مش همك ولا يوم قلت كفاية، لا بتغفل عينك ولا بتنام دايما في الأزمة معايا، حاسين وياك بأمان، أبطال دايما سدادة، رجالة أسود كالعادة، حبكوا لبلدنا عبادة، أنتوا في ضهركوا ملايين".

يذكر أن منير طرح مؤخرا 5 أغنيات من ألبومه الجديد، وهي: "باب الجمال"، و"فينك يا حبيبي"، و"أنا رايق"، و"ذوق"، و"مسألة السن"، من ألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا، وتأليف صلاح فايز.