شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل صور لـ ليلى احمد زاهر بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل في بيتنا روبوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة الشابة ليلى احمد زاهر، تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "في بيتنا روبوت"، وتغزل المتابعون في تمثيل ليلى في المسلسل وشخصيتها الكوميدية.

والفنانة الشابة ليلى احمد زاهر، من الفنانات التي تشارك متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصور من حياتها اليومية وكواليس تصوير المسلسلات التي تشارك فيها، وصور من المهرجانات التي تحضرها والمناسبات المختلفة، وبعد كل صورة تنشرها ليلى تحصد العديد من إعجاب متابعيها، متغزلين في جمالها وإطلالاتها.

ولاقت أولى حلقات مسلسل في بيتنا روبوت تفاعلا كبيرا وإشادات إيجابية من جانب المتابعين الذين أعربوا عن سعادتهم بأداء الفنانين المشاركين في العمل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى ويحمل عددا من المفاجآت ويشارك في بطولته كل من الفنانة شيماء سيف وهشام جمال، ليلى احمد زاهر، دلال عبد العزيز، شيرين

ومن تلك التعليقات: حلو أوى المسلسل ده، أنا مستنية الحلقة الجديدة من دلوقتى، شكله هيكون مسلسل ممتع، مفيش أعظم من مسلسل في بيتنا روبوت، عايزة عمرو وهبة روبوت عندنا فى البيت يضحكنى، وغيرها من التعليقات الإيجابية.

المسلسل من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلى احمد زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي، ويجسد المنتج والفنان هشام جمال دور مخترع روبوت خلال أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وعدد أخر من النجوم .



ليلى احمد زاهر



ليلى احمد زاهر



ليلى احمد زاهر



ليلى احمد زاهر



ليلى احمد زاهر



ليلى احمد زاهر



ليلى احمد زاهر