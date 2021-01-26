ياسمين صبري أنيقة ونيقولا معوض وسط الطبيعة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:
حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:
ياسمين صبري
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.
مي عمر
نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة باللون الأبيض.
نيقولا معوض
نشر الفنان نيقولا معوض صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة صيفية.
أحمد العوضي
شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له ظهر خلالها بإطلالة شتوية باللون الأسود.
سلمى أبو ضيف
الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة.
نجلاء بدر
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة مبهجة في أحدث ظهور.
دينا
شاركت الفنانة دينا جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية نالت إعجاب جمهورها.
باسل الخياط
نشر الفنان باسل الخياط صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور.
فاطمة ناصر
شاركت الفنانة فاطمة ناصر جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها مرتدية فستان باللون الرمادي اللامع.
محمد رمضان
ونشر الفنان محمد رمضان صورة له عبر "إنستجرام"، من كواليس كليبه الجديد "مصباح علاء الدين"، ظهر خلالها مرتديا نظارة شمسية وقبعة.