فيديو| لقاء الخميسي ترد على منتقدي حفلها الغنائي بساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة لقاء الخميسي، على منتقديها بعد إعلان إحياء حفل غنائي الشهر المقبل بساقية الصاوي .

ونشرت لقاء، فيديو لها عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت فيه، إنها لا ترى أزمة في دخولها مجال الغناء، خاصة أن هناك مطربين اتجهوا لعالم التمثيل: "المفروض إن الممثل بيعرف يمثل ويغني ويرقص ويعمل كل حاجة لها علاقة بالفن بشكل عام، دي حاجات مش محتاجين نتناقش فيها".

وأوضحت أن الممثل لابد أن يتمتع بالموهبة فإذا طُلب منه الغناء أو الرقص يتمكن من القيام بذلك متسائلة: "مشوفناش مُمثلين بيغنوا أبدًا طول عمرنا؟ .. مشوفناش ممثلين رقصت وغنت في أفلام مصرية وأجنبية؟.

وأشارت إلى أن هناك فرق بين المطرب والمغني والمؤدي: "أنا بعتبر نفسي بغني كويس لغة مظبوطة ومؤدية كويسة.. ليه محسسني إن الموضوع محصلش قبل كده.. أنا بحب الغناء، أي حد بيحب حاجة يعملها، ليه لأ .. الفنان المفروض إنه ممكن يبقى موهوب في حاجات كتير جدًا.. أنا حاليًا بمارس الرقص والعزف والرسم كمان، دي حاجة طبيعية مش عارفة الأزمة في إيه".

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي، كانت قد أعلنت عن إحياءها حفلا غنائيا بساقية الصاوي في الزمالك، يوم الخميس الموافق 11 فبراير المقبل، وذلك بقاعة النهر في تمام الساعة 7.30 مساء.