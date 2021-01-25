سام سميث يبحث عن شريك عبر Tinder

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: سبق أن غنّى سام سميث (28 عاماً) عن التجارب والمحن الرومانسية. والآن يبحث عن نصفه الآخر في “Tinder”، بعدما فشل في العثور على شريك في تطبيق المواعدة الخاصّ بالمشاهير “Raya”.

ويحظى المغني الحائز جائزة الأوسكار، بمساعدة أصدقائه الذين يبحثون عن الشركاء المحتملين، للتأكد من إيجاد الشخص المناسب.

وقال مصدر مقرّب من النجم لصحيفة “الصن” البريطانية: “بات سام أعزب لفترةٍ طويلة، والزملاء حرصاء على إيجاد شريكٍ له. يصعب عليه مقابلة شخصٍ بشكل طبيعي”، لافتاً إلى طبيعة عمل النجم المتطلّبة.

وأشار المصدر إلى أنه “في العام الماضي عانى سام عاطفياً بسبب انتشار فيروس كورونا. ويأمل أصدقاؤه أن يتمكنوا من العثور على شخص عادي لا ينزعج من نجومية سام أو أيّ شيء من هذا القبيل”.

وأضاف: “لم يصدّق معظم مستخدمي “Tinder” أنّ الحساب تابع لسميث، لأنك نادراً ما ترى نجماً يستخدم هذا التطبيق. ولكن يبحث أصدقاؤه في جميع الشركاء المحتملين، الذين يرسلون اقتراحات إلى سميث لعلّه يجد نصفه الآخر بينهم”.

وقد اعترف النجم في نيسان الماضي بأنه شعر بالخوف من كونه عازباً، عندما بدأ الحجر الصحّي في المملكة المتحدة، وكشف أنه توجّه على الفور إلى تطبيقات المواعدة.