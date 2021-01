هذا ما قالته أديل في الذكرى العاشرة لألبوم 21

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة العالمية أديل (32 عاماً) بمناسبة مرور 10 سنوات على ألبومها 21، الحائز جائزتي جرامي وبريت لألبوم العام البريطاني، إذ أصدرت النجمة المولودة في لندن، ألبومها الثاني في الاستوديو في 24 يناير 2011، وأنتجت أغنيات بما في ذلك Rolling In The Deep ، Someone Like You ,Set Fire To The Rain و Rumor Has It.

وكان الألبوم الذي يرمز إلى سنوات عمرها وقت الإنتاج وهو “21” فاز عام 2012 بجائزة جرامي وجائزة بريت لألبوم العام البريطاني.

ونشرت النجمة بدورها عدة صور عبر حسابها على انستغرام، وكتبت: “سعيد يا صديقي البالغ من العمر 10 سنوات!.. من الجنون أن أتذكر القليل عما كان عليه وكيف شعرت قبل عقد من الزمن.”

وأضافت: “لكن شكراً من أعماق قلبي على السماح لنا الدخول في حياتك…”.

وبعد مشاركة أديل هذا المنشور عبر انستغرام تفاعل معها المعجبون معتقدين أنها تعلن عن تحضير عمل موسيقي جديد.

يذكر أن النجمة أديل لم تصدر أي ألبوم منذ عام 2015، لكنها أكدت أنها تعمل على تسجيل رقم قياسي جديد.

ففي استضافة في برنامج Saturday Night Live في أكتوبر 2020، قالت: “ألبومي لم ينته بعد وأنا أيضاً خائفة جداً من القيام بالأمر”.

وعلى صعيد حياتها الخاصة، تم الكشف مؤخراً عن أنها توصلت إلى تسوية طلاق مع زوجها المنفصل سيمون كونيكي، بعد عامين تقريباً من انفصالهما.

إذ ذكرت صحيفة Us Weekly أن الزوجين رفعا شروط تسوية الطلاق إلى المحكمة رسمياً في 15 يناير، لكن أديل لن تطلق رسمياً من كونيكي حتى يوقع القاضي على الاتفاقية.

وكانت أديل وكونيكي تزوجا عام 2016 وتقدمت أديل بطلب الطلاق في سبتمبر 2019 في لوس أنجلوس. ومن المرجح أن يحصل كونيكي على نصف ثروة أديل البالغة 150 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 200 مليون دولار بعد الطلاق، وفق ما أشارت إليه بعض التقارير.