وفاة الممثلة الكورية الجنوبية سونغ يو–جونغ في ظروف غامضة

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"الخليج 365" من بيروت: أكدت شركة Sublime Artist Agency التي تديرأعمال الممثلة الكورية الجنوبية سونغ يو جونغ ، 26 عاما وفاتها عن عمر 26 عاماً.

وقالت الوكالة في بيان: "غادرت الممثلة سونغ يو جونغ الحياة في 23 يناير 2021. وتماشياً مع رغبات عائلتها ، أقيمت الجنازة بهدوء وستقبل التعازي اليوم 25 يناير".

ولم يتم الكشف حتى الآن عن ظروف رحيل هذه الفنانة الشابة المفاجئ، التي اشتهرت في السنوات الماضية بدورها في مسلسل "Make your wish" (عبِّر عمّا تتمناه).

وتحدث مصدر مقرب من الفنانة الراحلة الى موقع أوسين الكوري الجنوبي قائلاً: "من المستحيل معرفة نوع المخاوف التي كانت [سونغ] تعاني منها على وجه التحديد.

"لقد مر وقت طويل منذ أن ظهرت لأول مرة في صناعة الترفيه وكانت قلقة من أنها لم تتألق بشكل صحيح في دائرة الضوء. كما تحدثت سابقًا عن الصعوبات التي تواجهها في الحياة" ، أشار الصديق.

في مقابلة عام 2019 مع وسائل الإعلام المحلية ، ورد أن الممثلة تحدثت عن تحديات توسيع نطاق تمثيلها بالإضافة إلى الشعور بمحدوديتها ، وفقًا لموقع yclick.co.kr.

وبحسب ما ورد قالت في ذلك الوقت: "حاولت أن أبذل قصارى جهدي بالنظر إلى الوضع الذي كنت فيه".

عاقدة العزم على رؤية نجاحها في مجال التمثيل ، قالت في ذلك الوقت: "أعتقد أن فترة الانتظار هذه كانت ضرورية بالنسبة لي أيضًا".

وكانت وسائل إعلام في بلادها قد تحدثت عن انتحارها قبل أن تتراجع عن هذه الأخبار بحذفها. وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ، من جهتها، إنه في حالة وفاة الفنانة سونغ يو – جونغ انتحارا فإنها تُضاف إلى قائمة طويلة من الانتحارات المعهودة في الوسط السينمائي والتلفزيوني في كوريا الجنوبية الذي يعاني محترفوه من ضغط مهني كبير.

بدأت سونغ مشوارها كعارضة لمواد التجميل، قبل انتقالها إلى التمثيل سنة 2013 بمشاركتها في الفيلم العاطفي "Golden Rainbow" (قوس قزح الذهبي)، وحققت نجاحاً لافتاً بدورها في "School 2017" (المدرسة 2017)، فيما برعت أكثر في آخر أعمالها على الشاشة "Dear my name" (عزيزي اسمي) سنة 2019.

ظهرت لاحقا في عدة أعمال موسيقية آخرها فيديو كْليب "How do I" (كيف أنا) سنة 2020.