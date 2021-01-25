أحلام تشوق جمهورها لألبومها الجديد

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"الخليج 365" من بيروت: تقوم الفنانة الإماراتية أحلام منذ أيام بتشويق جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بطرح مقتطفات مصورة من أغاني البومها الجديد الذي تفصلنا أيام معدودة عن موعد طرحه في الأسواق والذي حُدِّدَ في الأول من فبراير.

وطرحت المغنية الإماراتية صورة ضمت فيها جميع من تعاون معها بهذا الألبوم من كلمات وألحان وتوزيع، ومنهم تركي آل الشيخ الذي علق على مقطع فيديو دعائي نشرته الفنانة الإماراتية أحلام، عن تعاونه الأول من أحلام، متمنيًا النجاح في عملها الغنائي ومعرباً عن أمنياته بأن يكون تعاونه مع أحلام مميزًا ومختلفًا، خاصة أنه العمل الأول الذي يجمع الجانبين.

يذكر أن أحلام سجلت "40" أغنية، إختارت منها 24 أغنية تعاونت فيها مع نخبة من ألمع الكتاب والملحنين والموزعين الموسيقيين بالساحة العربية.

بعد انقطاع لأكثر من خمسة أعوام عن إصدار الألبومات الغنائية، إذ كان آخر ألبوم لها تحت عنوان “يلازمني خيالك” عام “2016”. واعتمدت خلال فترة الانقطاع على الأغاني المنفردة.

والجدير ذكره أن أغنية “أنا مدري عن الناس”، تعتبر هي آخر الأعمال الناجحة للفنانة أحلام. من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار طلال وتوزيع يحيى الموجي. وحظيت بمشاهدة جماهيرية عالية، وقد وصفت أحلام في وقت سابق بأن ألبومها القادم سيكون من الطراز الرفيع.