شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تحير معجبيها بصورة جديدة.. والجمهور يسألها: انتي حامل بجد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حيرت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومعجبيها بصورة جديدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت مرتدية فستانا أنيقا وتحمل حقيبة يد، إلا أنها تظاهرت بأنها "حامل"، دون أن تبدي أي تعليق على الصورة، ما أثار تفاعلا كبيرا من قبل معجبيها.

وتفاعل عشرات الآلاف من المتابعين مع صورة هنا الزاهد، حيث سألها البعض عما إذا كانت "حامل" أم لا، فيما أشار آخرون إلى أن الصورة من كواليس أحد أعمالها الفنية، وقال أحد المتابعين تعليقا على الصورة: "هو انتي حامل بجد ولا لا؟" فيما رد آخر قائلا: " دي صورة من المسلسل".



هنا الزاهد عبر انستجرام في صورة جديدة

وتشارك الفنانة هنا الزاهد في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، ووقع الاختيار على مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.



هنا الزاهد



تعليقات متابعي الفنانة هنا الزاهد

وظهرت الفنانة هنا الزاهد بصحبة زوجها النجم أحمد فهمي خلال حفل زفاف الفنان نادر حمدي، الأسبوع الماضي، حيث ظهرت في إطلالة مميزة، مرتدية فستان أسود ضيق.



هنا الزاهد مع أحمد فهمي