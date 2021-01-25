يا أطيب قلب".. منة فضالي تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة منة فضالي، الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده، الموافق اليوم 25 يناير الجاري.

نشرت منة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا عم صلاح، عقبال 100 سنة يا غالي، يا أطيب قلب وربنا يديك الصحة وطولة العمر".

جدير بالذكر أن منة فضالي تشارك في بطولة مسلسل "سكن البنات"، الذي انطلق عرضه مؤخرًا، وشاركت في رمضان 2020 بمسلسل "حب عمري"، بطولة الفنان هيثم شاكر، كما كان لها ظهور خاص في مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة الفنان محمود حميدة، الفنان خالد النبوي، الفنانة ريهام حجاج.