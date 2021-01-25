نورا بالألف تستعد لطرح سينجل ودويتو جديدين مع إتش برودكشن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 05:35 مساءً - التقى المنتج الإماراتي علي الياسي بالفنانة الكويتية نورا بالألف، باستديوهات إتش برودكشن في العاصمة أبوظبي الأسبوع الماضي، واتفقا سوياً على إنتاج عمل فني خلال الفترة المقبلة يرى النور قريباً.



وأثناء تواجدها في مقر الشركة أعربت نورا عن سعادتها بتواجدها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحفاوة الاستقبال التي وجدتها من أهلها، إلى جانب عدد من العروض الدرامية، والغنائية، ومن بينها عمل يجمعها بالمنتج علي الياسي، وأضافت "هناك أيضاً عدد من عروض الإعلانات التي جائتني فترة تواجدي بالإمارات.





نورا بالألف داخل استديوهات إتش برودكشن





وعن تعاونها مع إتش برودكشن قالت: "هناك بالفعل عمل غنائي من إنتاج وكلمات المنتج علي الياسي، وألحان الفنان حبيب الياسي لم نستقر على اسمه حتى الآن، وسيكون التسجيل الفترة المقبلة بعد انتهائي من بعض الارتباطات.



وأضافت: "إلى جانب الأغنية السنجل، أيضاً استمعت لأغنية أخرى ستكون على طريقة الدويتو بيني وبين الفنان حبيب الياسي، وسيتم تسجيلها أيضاً الفترة المقبلة، ومن الوهلة الأولى وعند سماعي للأغنية قررت خوض التجربة خاصة وأن العمل راقص ويتماشى مع الحفلات والأعراس وهذا الشئ لم أقدمه من قبل وبالتالي متحمسة له كثيراً، وسيكون مفاجأة لجمهوري.



وأكملت حديثها: تعاوني مع الملحن والمطرب حبيب الياسي سببه الرئيسي النجاحات الكبرى والعديدة الذي حققها الياسي خلال الأونة الأخيرة، إلى جانب استماعي للعديد من ألحانه وأغنياته من قبل واتضح أن له طابع فني خاص يتميز به وبالتالي سيكون تعاوني معه مكللاً بالنجاح خاصة مع تركيزي الشديد في الغناء هذه الفترة.

وختمت بالألف حديثها موجهة الشكر للمنتج علي الياسي على تبنيه لها ولموهبتها الغنائية خاصة وأنها قدمت العديد من الأعمال الدرامية الخليجية والكويتية وأحدثت بصمة واضحة فيها، وبالتالي ترى أن الفترة المقبلة ستبدء في الانتشار غنائياً والتركيز على موهبة الغناء التي طغى عليها التمثيل خلال السنوات الماضية.