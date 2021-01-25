فن ومشاهير

رسالة من وائل كفوري عن الثقة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ 22 دقيقة

وائل كفوري

غرد النجم وائل كفوري معتبراً أن الثقة لم تعد موجودة خاصة في زمن .

ووجّه النجم وائل كفوري رسالة مزدوجة في تغريدة عبر تويتر تطرق فيها إلى فقدان الثقة بالناس بخاصةٍ في زمن كورونا، فدوّن:

“تعِبت وما عِدت وْلا شوَي أُوثَـق بِـل مِـنّـي بـيُـقـرَب، حـتى لـو عـم بشرب مَـي بغَسّلهـا وبرجـع بـشـرب”.

وسرعان ما ردّ على كفوري صديقه الشاعر حبيب بو أنطوان قائلاً ” مبَلّش تعقيم من الفجر وتفكيري مِتلَك فَكَّر، وكِترِة ما مسَرسَب بالحَجر مبارح غَسّلت السكّر”.

ليردّ عليه وائل كفوري بالقول ” طبيب الصحة قَلّي جايِتنا مَوجِة جديدي، ومن وَقتا مش عم خَلّي إيدي تسَلِّم عا إيدي”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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