شيرين عبد الوهاب “هتلخبط الدنيا”.. تفاصيل يكشفها “بتجرد” لأوّل مرّة عن ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تواصل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب العمل على ألبومها الجديد والمرتقب طرحه خلال العام الحالي، وذلك رغم الظروف الصعبة التي يواجهها العالم مع الإنتشار الكبير لفيروس كورونا، والعراقيل التي يفرضها الوباء وتقيّد سير الأمور بشكل طبيعي.

وكشف مصدر خاص لـ”بتجرد” عن أن شيرين عبد الوهاب انتهت من تنفيذ مجموعة كبيرة من الأغنيات التي اختارتها للألبوم، على أن تضع صوتها على الأغاني المتبقية لها في الأيام المقبلة.

ويضيف المصدر أن شيرين اختارت مجموعة مميّزة من الأغاني المنوعة بمواضيعها وأشكالها الموسيقية، رغبةً منها في تقديم الأفضل دائمًا لجمهورها. كما يؤكد المصدر أن إحدى الأغنيات التي ستقدّمها شيرين في الألبوم ستشكّل صدمة كبيرة لدى طرحها قائلًا “هتلخبط الدنيا”.

نفيد بالذكر أن آخر ألبوم لشيرين عبد الوهاب كان بعنوان “نسّاي” وصدر في العام 2018.