شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى: لا أسعى لعمل تريند ولا أتجرأ على التدخل فى مسألة الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد نجاتى إن سوء التفاهم هو الوصف المضبوط للتصريح الذى تناوله، مؤكدا أن هذا التصريح بدافع أنه أب وليس ممثلا، مشيرا أنه نشأ في منطقة شعبية وتعلم الدين جيدا، مضيفا أنه لايتجرأ أن يتدخل في مسألة الدين، لأنه أمر شائك .

وتابع محمد نجاتى: أحببنا الدين من المسلسلات الدينية والأفلام وأحببنا مصر من طريق الأقلام وليس عن طريق الكتب، مؤكدا أنه لايسعى لعمل تريند وأنه فى حالة أراد هذا الأمر فلن يكون عن طريق الدين، مشيرا أنه كان يتمنى أن يهنأه الجمهور على مسلسل "ضربة معلم" بدل من الهجوم عليه، داعيا الله عز وجل أن يشفى الإعلامى وائل الابراشى شفاءً عاجلا.