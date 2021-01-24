مروان خوري يعود إلى عالم الكليبات ويكشف عن جديده من الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: انتهى النجم اللبناني مروان خوري مؤخرًا من تصوير فيديو كليب لأغنية جديدة تحمل اسم “مهلًا على قلبي” تحت إدارة المخرجة ليال راجحة. ويعود مروان من خلال هذا العمل إلى عالم الكليبات بعد أن قدّم آخر كليب له لأغنية “كنا اتفقنا” منذ 9 سنوات.

أغنية “مهلًا على قلبي” كلاسيكية يقدّمها مروان خوري بالفصحى، وكشف في لقاء خاص مع برنامج “زهرة الخليج” عبر شاشة “أبو ظبي” أن الكليب يصوّر قصّة رومانسية من الطراز الرفيع، ومن المقرر إصداره في شهر شباط/فبراير.

وعن مشاريعه المقبلة قال مروان خوري لـ”زهرة الخليج”، أن العام 2021 سيحمل له غزارة بالإنتاج الفني، حيث يخطط لطرح العديد من الأغنيات، متمنيًا أن تتحسن الأوضاع في العالم وأن ينحصر انتشار فيروس كورونا ليعود إلى إحياء حفلاته التي تم تأجيلها خلال الفترة الماضية.

نفيد بالذكر أن مروان خوري طرح مؤخرًا أغنية “مش مرتاحة” وهي من كلماته وألحانه وتوزيع عمر صبّاغ ويتطرق فيها إلى موضوع الحب بقالب جديد وغير مألوف، فيعبّر عن أسفه إلى حبيبته بعد أن أخطأ في حقّها.