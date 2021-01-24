شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قدم ماجد المصرى بعد سقوطه من فوق ظهر حصان في "الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم ماجد المصرى، عن إصابته في قدمه أثناء تصوير مسلسل "الملك"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2021.

وشارك ماجد المصرى، بفيديو عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، خلال تواجده في أحد عيادات العلاج الطبيعى، قائلاً: "موجود لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك".



ماجد المصرى

يأتي ذلك بعد الأزمة الصحية التي عانى منها الفنان ماجد المصري مع بداية العام الجديد 2021 في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ففي أول أسبوع من شهر يناير أعلن إصابته بـ"كوفيد 19" ودخوله في مرحلة العزل المنزلي بعيدا عن أسرته وزوجته وبعد أيام قليلة أعلن إصابة ابنته داليدا بالفيروس التاجي أيضًا، ما دفع صناع مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف لتأجيل مشاهد الفنان ماجد المصرى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما صور جزءًا كبيرًا من مشاهده بالديكور الخاص به في مدينة الإنتاج الإعلامى في الفترة الماضية.

كما توجه الفنان ماجد المصرى، بالشكر إلى الله بعد تعافى ابنته من فيروس كورونا، والتي أصيبت بالفيروس التاجى مؤخراً، حيث عبر عن فرحته بتدوينه من خلال حسابه الشخصى على موقع انستجرام، وفى أول تعليق منه على شفاء ابنته من الفيروس، نشر صورة لهما معاً، وكتب فى تعليقه عليها: "ألف حمد وشكر ليك يارب، تعافي حبيبه قلبي بنتي داليدا من فيروس كورونا عقبال كل مريض ومريضة إن شاء الله".